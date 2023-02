Osimhen | La gara con la Juventus è stata straordinaria | resterà sempre con noi

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha parlato tramite gli account ufficiale della SSC Napoli, ecco le sue dichiarazioni: Si parte dal primo ricordo che riaffiora in maglia Napoli: “Lacon la Juve è, la prestazione èdavvero incredibile. Credo che quel ricordocon noi per. Cosa hai provato la prima volta che hai giocato al Maradona? "Maradona è stato un grandissimo, ha giocato molto qui. Entrare nel campo dove lui ha fatto la storia per me è stato incredibile, non credo ci sia sensazione migliore”. Qual è la tua leggenda preferita in maglia Napoli? “Il favorito di tutti, di certo, Maradona”. Il tuo calciatore di riferimento? “Guardavo molto Drogba, come giocava. Lo considero uno degli attaccanti migliori di ...