Osimhen | «Da piccolo giocavo difensore»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Victored Hirving Lozano sono i protagonisti del nuovo video social del Napoli. I due giocatori azzurri sono stati chiamati a rispondere ad alcune domande sia sulla storia del Napoli sia sui propri gusti personali. La prima domanda riguarda la partita più importante giocata con questa maglia. Il bomber nigeriano non esita a rispondere ed afferma: «Quella contro la Juventus è stata una partita memorabile. Abbiamo fatto una grande performance di squadra e credo che resterà per sempre nella nostra mente». Lozano conferma quanto detto da. La seconda domanda, invece, riguarda l’emozione provata la prima volta allo stadio ‘Maradona’:: «Maradona è il più grande giocatore di tutti i tempi e giocare nel campo dove lui ha fatto la storia penso non ci sia cosa più bella». Lozano: «È bellissimo. I tifosi sono fantastici ...