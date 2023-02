Osimhen a sorpresa: “Da piccolo ero difensore. Maradona e Drogba miei idoli. Con la Juve… (Di lunedì 20 febbraio 2023) Victor Osimhen commenta a sorpresa che da piccolo era difensore, poi rivela che Maradona e Drogba sono suoi idoli Victor Osimhen è protagonista di una video intervista ai canali ufficiali del club azzurro. Il bomber nigeriano svela tanti aspetti della sua carriera e del momento Napoli: “Qual è il mio ricordo preferito con la maglia del Napoli? La partita contro la Juventus: una serata straordinaria, una grandissima prestazione da parte di tutta la squadra. Quel ricordo lo porteremo sempre con noi. Come è stato giocare al Maradona la prima volta? Diego è stato il miglior giocatore di calcio di sempre, per me non c’è sensazione migliore di quella di mettere piede sul campo di Fuorigrotta, dove lui ha scritto la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Victorcommenta ache daera, poi rivela chesono suoiVictorè protagonista di una video intervista ai canali ufficiali del club azzurro. Il bomber nigeriano svela tanti aspetti della sua carriera e del momento Napoli: “Qual è il mio ricordo preferito con la maglia del Napoli? La partita contro la Juventus: una serata straordinaria, una grandissima prestazione da parte di tutta la squadra. Quel ricordo lo porteremo sempre con noi. Come è stato giocare alla prima volta? Diego è stato il miglior giocatore di calcio di sempre, per me non c’è sensazione migliore di quella di mettere piede sul campo di Fuorigrotta, dove lui ha scritto la ...

