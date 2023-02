In un'intervista a La Stampa, l'ex ministro Andrea, esponente del Pd, ha duramente criticato Bonaccini. 'Bonaccini Credo che chi si candida alla segreteria Pd dovrebbe far capire cosa vuole ...... come Silvio, Lino Musella, Toni Servillo, Pierfrancesco Favino, Massimiliano Gallo e ... È partito da Napoli, ma poi da Napoli, contrariando la, s'era spostato. A Fellini, faceva notare, ...

Orlando (Pd) critica Bonaccini: “Ha più fair play per Giorgia Meloni che per noi…” Globalist.it

Orlando: “Bonaccini sbaglia, nel Pd più rispetto agli avversari che ai compagni di partito” La Stampa

«Meloni è capace, anzi no». È scontro fra candidati alla segreteria Pd Domani

Primarie Pd, frecciate tra i candidati. E spunta un sondaggio che dà ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Enna. Ex Consigliere Orlando: Governo ed Anas hanno dimenticato ... Vivi Enna

Primarie / Orlando (Pd) critica Bonaccini: "Ha più fair play per Giorgia Meloni che per noi..." Andrea Orlando critica la posizione di Stefano Bonaccini: "Bisognerebbe avere almeno rispetto per la ...La serie fantasy di Prime Video è tornata con la seconda stagione che, secondo il protagonista, è la conclusione ideale.