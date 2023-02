Oriana e Nicole colpevoli di furto? La reazione di Matteo Diamante

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è sempre più difficile. Da quanto sono entrati gli ospiti, inoltre, le liti sono sempre più frequenti. Nelle ultime ore,Marzoli eMurgia hanno commesso un’azione che non è passata inosservata agli occhi attenti del pubblico. Senza badare alla presenza delle telecamere, hanno sottratto delle sigarette a. Quest’ultimo sembra sia ancora all’oscuro dell’accaduto. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Marzoli eMurgia rubano le sigaretteMarzoli, in più occasioni, è stata accusata di non rispettare i suoi compagni di avventura. Le telecamere l’hanno sorpresa più volte a rubare il vino e a ...