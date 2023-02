“Oriana al GF Vip? Non la sopporto!”, Tonon contro l’amica di Onestini (Di lunedì 20 febbraio 2023) Raffaello Tonon non nutre forte simpatia nei confronti di Oriana Marzoli, la concorrente più amata dagli utenti del Twitter che l’hanno ufficialmente incoronata la “Reina” indiscussa del Grande Fratello Vip. “Oriana? Non la sopporto!”, Tonon contro l’amica di Onestini Recentemente Tonon ha svelato di non sopportare la Marzoli nonostante l’amicizia con Luca Onestini, il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Raffaellonon nutre forte simpatia nei confronti diMarzoli, la concorrente più amata dagli utenti del Twitter che l’hanno ufficialmente incoronata la “Reina” indiscussa del Grande Fratello. “? Non la”,diRecentementeha svelato di non sopportare la Marzoli nonostante l’amicizia con Luca, il suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP preferito è... Oriana! #GFVIP - GrandeFratello : Oriana di nuovo al centro delle critiche della Casa ?? #GFVIP - Annageryfabi : @fracohen Dovevi alzarti in studio e andare via dopo sputo della oriana . Siete tutti vip da 4 soldi senza dignità - ciuppina : RT @Cristin04184242: Lo schifo supremo messo in atto dai mestieranti.... #gfvip sempre peggio #makita #dakita #gintonic #donnalisi #nikite… -