Organico Covid docenti e Ata | appello alla politica | “Siamo stanchi delle bugie | è il momento di affrontare la nostra situazione” VIDEO

Organico Covid docenti e Ata, continua la protesta: “Le scuole hanno bisogno di noi, ma lo Stato ci ignora” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Milleproroghe, bocciato emendamento per proroga organico ... Tuttoscuola

Organico aggiuntivo docenti e ATA, ‘decisione in aperto contrasto con il PNRR’ Scuolainforma

Facevo la bidella e ora vado alla Caritas. Maria Luce: "L'organico Covid abbandonato dal governo" - INTERVISTA - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Organico Covid docenti e Ata, Caso (M5S): “Oltre 50mila lavoratori sono a casa, faremo il possibile, ma tutti i nostri sforzi sono stati respinti” Orizzonte Scuola

«Si sta procedendo sia a livello nazionale, che regionale, alle attività rivolte alla stabilizzazione del personale precario Covid-19. Tra queste figure ... queste strutture hanno da diverso tempo in ...In Sicilia stanno continuando a lavorare ancora oggi in proroga per le Asp e per gli ospedali, colmando i pesanti vuoi che queste strutture hanno da diverso tempo in organico.