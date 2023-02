Ora una docuserie prova a fare chiarezza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosa rende una serie cult? Diverse cose: la storia, l’unicità del format, le guest star che fanno a gara per un cameo e, oggi, anche la sua potenza virale. In aggiunta ci possono essere pure gli amori scoppiati sul set. Così come le tragedie che si abbattono sul cast. E sulla serie Glee – 2009/2015 – di Ryan Murphy ne sono arrivate parecchie. La maledizione di Glee – serie disponibile da oggi su Discovery+ – ne fa un elenco preciso. Con tutte le vicissitudini che hanno colpito alcuni tra i personaggi principali, in particolare la morte di Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera. Cory Monteith, il ricordo della star di Glee guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosa rende una serie cult? Diverse cose: la storia, l’unicità del format, le guest star che fanno a gara per un cameo e, oggi, anche la sua potenza virale. In aggiunta ci possono essere pure gli amori scoppiati sul set. Così come le tragedie che si abbattono sul cast. E sulla serie Glee – 2009/2015 – di Ryan Murphy ne sono arrivate parecchie. La maledizione di Glee – serie disponibile da oggi su Discovery+ – ne fa un elenco preciso. Con tutte le vicissitudini che hanno colpito alcuni tra i personaggi principali, in particolare la morte di Cory Monteith, Mark Salling e Naya Rivera. Cory Monteith, il ricordo della star di Glee guarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Scotty, l'ultimo cane del senzatetto morto cerca ancora casa: «Una vita randagia, ora merita l'adozione» ?… - Tg3web : Nel 1968 tutti gli abitanti delle Isole Chagos, ex colonia britannica al largo delle Mauritius , furono deportati p… - ItaliaViva : Il #superbonus è frutto di una legge sbagliata voluta così da #Conte, ora però il governo non ci aggiunga errori da… - GiuMan59 : @MicheleManescal @MonicaGardenghi @GiancarloDeRisi Laureato in supercazzola anche tu! Prima era una domanda, ora è una affermazione! - Adriancoma9966 : RT @machecabbodici: A noi non sta più bene. Si è sempre presa le sue responsabilità e le sgridate quando necessario. Adesso però, dopo tutt… -