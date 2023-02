Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiosintony : Tocca la scultura di Jeff Koons esposta a Miami: distrutta l’opera da 40mila euro - haiyun_tae : Una tipa in un museo ha toccato un’opera di Jeff Koons e l’ha fatta cadere, distruggendola. 40 mila euro di danni.… - villaprincipege : RT @RaiNews: Distrugge opera d'arte in vetro da 42mila dollari 'toccandola' durante una mostra a Miami: in frantumi scultura di Jeff Koons… - CiceroFra : RT @RaiNews: Distrugge opera d'arte in vetro da 42mila dollari 'toccandola' durante una mostra a Miami: in frantumi scultura di Jeff Koons… - SouzaEluam : RT @repubblica: Jeff Koons, l'opera da 4emila dollari in frantumi: distrutta da una collezionista -

Gamson ha scritto che ha anche provato senza successo a comprare i "cocci" dell'e che comunque l'incidente è stato " una delle cose più folli che abbia mai visto" 20 febbraio 2023L'diKoons e, a destra, i resti della statua dopo l'incidente

Jeff Koons, l'opera da 42mila dollari in frantumi: distrutta da una collezionista la Repubblica

Tocca l'opera di Jeff Koons esposta a Miami: in frantumi la scultura ... Open

Fa cadere statua di Jeff Koons da 40mila euro a una mostra, in frantumi. VIDEO Sky Tg24

Opera Jeff Koons distrutta da una visitatrice a Miami: la scultura valeva 40mila euro | video Panorama

Tocca e fa cadere una scultura di Jeff Koons, ridotta in briciole ... Agenzia ANSA

US-based brain interface startup, Synchron, backed by Amazon founder Jeff Bezos and Microsoft co-founder Bill Gates, is working on technology designed to transform daily life for people with paralysis ...San Francisco: US-based brain interface startup, Synchron, backed by Amazon founder Jeff Bezos and Microsoft co-founder Bill ... implanted through the blood vessels and allows patients to operate ...