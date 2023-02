Onestini e Ivana svelano come è stato il loro primo incontro fuori dalla Casa del GF Vip (Di lunedì 20 febbraio 2023) Manca circa un mese alla fine di questo interminabile GF Vip 7, ed i Vipponi iniziano a fantasticare su come potrebbe essere il loro primo incontro fuori dalla spiatissima Casa del GF Vip. Luca Onestini ed Ivana Mrazova hanno già vissuto questa esperienza e nelle passate ore hanno voluto deliziare i loro compagni con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Manca circa un mese alla fine di questo interminabile GF Vip 7, ed i Vipponi iniziano a fantasticare supotrebbe essere ilspiatissimadel GF Vip. LucaedMrazova hanno già vissuto questa esperienza e nelle passate ore hanno voluto deliziare icompagni con il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L’inaspettato scontro tra Ivana e Onestini ?? #GFVIP - gennifersullop1 : #gfvip onestini invece in che posizione è con Ivana visto che chiacchiera tanto? - altdour : RT @bougiefemmenoir: Comunque stasera il telefoto flash sarà palesemente fatto dopo una clip che mette in cattiva luce Matteo e Martina per… - Frances20733989 : @Chiara_Bonati Onestini fa schifo è maschilista non so Ivana come fa a starle dietro.. un “uomo” così fa vomitare ?? - blogtivvu : Onestini e Ivana svelano come è stato il loro primo incontro fuori dalla Casa del GF Vip #gfvip -