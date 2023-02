Omloop Het Nieuwsblad 2023 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Assieme alle prime grandi corse di una settimana, iniziano a fare capolino i primi grandi appuntamenti di un giorno. Torna protagonista laHet, arrivata all’edizione numero 78 in questo, corsa di apertura della stagione ciclistica in Belgio e vinta in passato da tanti ottimi nomi, non ultimo Wout Van Aert nel 2022. Si partirà da Gand alle 11.15 e da lì inizierà la lotta fino a Ninove, con 207 chilometri infarciti di tanti muri. Non nella prima volta, poiché fino al chilometro 117 si va tranquilli affrontando due volte il Leberg. Da lì però comincia la vera corsa. Ritorna il Molenberg, lo scorso anno evitato a causa della strada intransitabile, poi il Valkenberg, il Wolvenberg, un altro passaggio del Leberg ed il Berendries. Negli ultimi chilometri arriveranno il Kapelmuur, o anche Muro di Grammont, ed il Bosberg ...

... per poi effettuare un ritiro in altura in vista della classiche belghe: dalla Colombia difatti rifinirà la condizione, per valutare poi il calendario ideale (con ogni probabilità...... dal 22/01 al 29/01 FEBBRAIO Tour of Oman: dal 11/02 al 14/02 Volta ao Algarve: dal 15/02 al 19/02 Vuelta a Andalucia Ruta del Sol: dal 15/02 al 19/02 UAE Tour: dal 20/02 al 26/02...

