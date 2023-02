Omicidio Valle Aurelia | scatta la caccia al branco È giallo sul movente

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si indaga sulla morte di Michael Lee Pon, il 50enne di origini filippiche accoltellato e ucciso nella serata di domenica 19 febbraio a poca distanza dalla stazione della metropolitana di. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per. Le indagini sono state affidate ai poliziotti della Squadra Mobile. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti la vittima sarebbe stata avvicinata da un gruppo di persone, forse cinque, probabilmente connazionali: l'uomo è stato ucciso con alcune coltellate all'addome. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere presenti nella zona. L'uomo intorno alle 18:45 circa sarebbe stato colpito dai fendenti mortali durante una rissa scoppiata nel corso di una violenta lite. A segnalarla alcuni passanti. Il motivo della lite e il possibile ...

Ancora un episodio di morte e violenza a Roma: il badante filippino Michael Lee Pon , 50 anni, è stato ucciso a coltellate alla stazione diAurelia. L'si è consumato in via Anastasio II, nei pressi della metropolitana.

