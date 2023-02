Omicidio Stazione Valle Aurelia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un uomo, cittadinno filippino di circa 50 anni, è stato accoltellato ed è morto in strada. L'uomo è stato aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio nei pressi della...

Un uomo, cittadinno filippino di circa 50 anni, è stato accoltellato ed è morto in strada. L'uomo è stato aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio nei pressi dellaValle Aurelia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato aggredito in strada da più persone nel corso di una violenta lite scoppiata per ragioni ancora da accertare.Sarebbe morto dopo essere stato aggredito da più persone il 50enne filippino accoltellato a morte nei pressi dellaValle Aurelia. Secondo quanto ricostruito fino a ora, l'uomo sarebbe stato ucciso nel corso di una lite con diversi soggetti. Sul posto è intervenuta la polizia. Le indagini sono in corso.

