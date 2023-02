Omicidio a Roma | 50enne ucciso a coltellate in strada

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023)– Un cittadino filippino di circa 50 anni è stato accoltellato in via Anastasio II, a, nelle vicinanze della Stazione della metropolitana linea A Valle Aurelia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti che lo hanno trovato però già morto. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato aggredito poco prima da un gruppo di persone. Sono in corso le indagini della Polizia. (fonte Adnkronos) In aggiornamento…