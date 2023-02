Olimpiadi Parigi 2024, oltre 30 Paesi scrivono al Cio e chiedono chiarezza su russi e bielorussi (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Finché non verranno affrontate queste questioni fondamentali e la sostanziale mancanza di chiarezza e dettagli concreti su un modello di ‘neutralità’ praticabile, non siamo d’accordo sul fatto che agli atleti russi e bielorussi sia consentito di rientrare nelle competizioni”. Questo è quanto si legge in una lettera inviata al Cio dai governi di oltre 30 Paesi in merito alla possibile partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Questa lettera – visionata dall’Associated Press – è stata il prodotto di un vertice avvenuto il 10 febbraio a Londra tra i capi di governo, che hanno ascoltato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ed è stata firmata tra gli altri anche da Stati ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Finché non verranno affrontate queste questioni fondamentali e la sostanziale mancanza die dettagli concreti su un modello di ‘neutralità’ praticabile, non siamo d’accordo sul fatto che agli atletie bielosia consentito di rientrare nelle competizioni”. Questo è quanto si legge in una lettera inviata al Cio dai governi di30in merito alla possibile partecipazione degli atletie bieloalledidel. Questa lettera – visionata dall’Associated Press – è stata il prodotto di un vertice avvenuto il 10 febbraio a Londra tra i capi di governo, che hanno ascoltato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ed è stata firmata tra gli altri anche da Stati ...

