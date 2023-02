Ola Solbakken e la capacità di guadagnare spazio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosa non fosse chiaro nelle parole pronunciate da José Mourinho il 22 gennaio 2023 non è dato a sapersi, fatto sta che, almeno sino a domenica 19 febbraio, quasi nessuno le aveva capite: “Ola Solbakken ha bisogno di tempo, ha giocato in un calcio diverso. Quando ha giocato non ha mai toccato la palla e non voglio rischiarlo, ma ha talento”. Per la quasi totalità degli appassionati di calcio Ola Solbakken era un calciatore della Roma che alla Roma non giocava perché José Mourinho non lo riteneva degno di giocare. D'altra parte era entrato in campo sei minuti in tre partite in Serie A, altrettante le aveva viste seduto in panchina. E pure in Coppa Italia era rimasto a guardare. E questo era la più grande bocciatura possibile. Perché è vero che si dice pubblicamente che la coppa nazionale è un'opportunità, vincerla qualcosa di prestigioso, ma privatamente ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Cosa non fosse chiaro nelle parole pronunciate da José Mourinho il 22 gennaio 2023 non è dato a sapersi, fatto sta che, almeno sino a domenica 19 febbraio, quasi nessuno le aveva capite: “Olaha bisogno di tempo, ha giocato in un calcio diverso. Quando ha giocato non ha mai toccato la palla e non voglio rischiarlo, ma ha talento”. Per la quasi totalità degli appassionati di calcio Olaera un calciatore della Roma che alla Roma non giocava perché José Mourinho non lo riteneva degno di giocare. D'altra parte era entrato in campo sei minuti in tre partite in Serie A, altrettante le aveva viste seduto in panchina. E pure in Coppa Italia era rimasto a guardare. E questo era la più grande bocciatura possibile. Perché è vero che si dice pubblicamente che la coppa nazionale è un'opportunità, vincerla qualcosa di prestigioso, ma privatamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaVerona ?? Prima da titolare per Ola Solbakken! ???? #ASRoma - OfficialASRoma : ??? ????? ?? La prima esultanza di Ola Solbakken in giallorosso #RomaVerona - OfficialASRoma : ??? “Sono felicissimo e orgoglioso della squadra. Abbiamo lottato e giocato l’uno per l’altro per tutti i 90 minuti”… - MascioliFranco : RT @OfficialASRoma: ??? ????? ?? La prima esultanza di Ola Solbakken in giallorosso #RomaVerona - giulio_masato : RT @TheoCells: Nicolò #Zaniolo in questa stagione di #SerieA con la #Roma: 1 gol in 896 minuti. Ola #Solbakken: 1 gol in 51 minuti. #Roma… -