Nuovo terremoto tra Turchia e Siria | scosse fino a 6 4 di magnitudo Le autorità | «Tre morti e almeno 213 feriti»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Mentre ancora si scava tra le macerie deldel 6 febbraio, con un bilancio parziale che è arrivato a contare circa 45mila vittime, un, condi 6.4 e 5.8 gradi di, ha fatto tremare dila terra al confine tra. Secondo le prime informazioni, il sisma, con ipocentro a una profondità di oltre 10 km, si è verificato a circa 32 chilometri da Antiochia. «Per il momento, sono morte tre persone», ha spiegato il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu e citato da Oda tv, che ha poi sottolineato che 213 persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale mentre continuano le operazioni di ricerca in tre edifici crollati. Al canale televisivo Ntv, come riportato dall’agenzia Tass, le ...