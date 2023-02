Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine Turchia - Siria (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il primo terremoto si è verificato intorno alle 20:04 (ora locale) nella zona di Samandakh a circa 20 chilometri dal confine con la provincia Siriana di Latakia, provocando il crollo di diversi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il primosi è verificato intorno alle 20:04 (ora locale) nella zona di Samandakh a circa 20 chilometri dalcon la provinciana di Latakia, provocando il crollo di diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine tra Turchia e Siria #ANSA - DPCgov : Nuovi aiuti in partenza dal porto Trieste. In corso il carico dei materiali donati da Regioni, Province Autonome e… - MediasetTgcom24 : Nuovo terremoto di magnitudo 6.4 al confine Turchia-Siria #terremoto #20febbraio - Alground : Sud della Turchia, nuovo #Terremoto: 6.4 Una scossa di magnitudo 6.4 ha fatto nuovamente tremare il sud della Turc… - soteros1 : RT @MetalHe69092042: Nuovo attacco in Turchia, e anche Libano. Ah già si... terremoto, chiamiamolo terremoto. E domani Putin fa il suo ann… -