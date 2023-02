Nuovo forte terremoto in Turchia, feriti sotto le macerie. Crolla parte dell’aeroporto di Hatay (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovo forte terremoto tra Siria e Turchia. Quando in Italia erano le 18:04, un sisma con magnitudo 6.4 della Scala Richter è stato registrato a largo delle coste della provincia di Hatay. Si tratta al momento della replica più forte dopo le due scosse, di magnitudo 7.9 e 7.5, registrate il 6 febbraio scorso nell’area. Un appello a stare lontani dalle coste per il rischio tsunami è stato lanciato dall’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) agli abitanti della provincia turca di Hatay dopo le due forti scosse. Lo hanno riferito i media locali, precisando che si teme un aumento del livello del mare fino a 50 centimetri. Nuova forte scossa nel sud della Turchia: magnitudo 6.4 Le scosse sono state avvertite, oltre ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023)tra Siria e. Quando in Italia erano le 18:04, un sisma con magnitudo 6.4 della Scala Richter è stato registrato a largo delle coste della provincia di. Si tratta al momento della replica piùdopo le due scosse, di magnitudo 7.9 e 7.5, registrate il 6 febbraio scorso nell’area. Un appello a stare lontani dalle coste per il rischio tsunami è stato lanciato dall’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad) agli abitanti della provincia turca didopo le due forti scosse. Lo hanno riferito i media locali, precisando che si teme un aumento del livello del mare fino a 50 centimetri. Nuovascossa nel sud della: magnitudo 6.4 Le scosse sono state avvertite, oltre ...

