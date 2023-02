Nuovi sbarchi a Salerno, accolti 22 migranti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggi ci sono stati Nuovi sbarchi a Salerno. Una nave, con a bordo 22 migranti, ha attraccato questo pomeriggio al porto della città. L’assessore alle politiche sociali, Paola De Roberto ha commentato dicendo: “Interveniamo con il Pronto Intervento Sociale, quindi con il trasporto dell’Humanitas e il supporto della Caritas per quanto riguarda pasti e vestiti e con la Protezione Civile per affiancare l’Asl”. La nave, recuperata al largo della Sardegna, trasportava 22 persone di origine sub-sahariana, di cui 3 minori accompagnati. L’attracco è avvenuto, intorno alle 15, presso lo scalo commerciale di via Ligea. Sin da subito si è mossa la strategia dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura, con il supporto delle Politiche Sociali insieme al Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno ... Leggi su zon (Di lunedì 20 febbraio 2023) Oggi ci sono stati. Una nave, con a bordo 22, ha attraccato questo pomeriggio al porto della città. L’assessore alle politiche sociali, Paola De Roberto ha commentato dicendo: “Interveniamo con il Pronto Intervento Sociale, quindi con il trasporto dell’Humanitas e il supporto della Caritas per quanto riguarda pasti e vestiti e con la Protezione Civile per affiancare l’Asl”. La nave, recuperata al largo della Sardegna, trasportava 22 persone di origine sub-sahariana, di cui 3 minori accompagnati. L’attracco è avvenuto, intorno alle 15, presso lo scalo commerciale di via Ligea. Sin da subito si è mossa la strategia dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura, con il supporto delle Politiche Sociali insieme al Nucleo Comunale della Protezione Civile di...

