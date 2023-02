Nuovi missili nel Pacifico, la sorella di Kim Jong-un: "Diventerà un tiro a segno" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alta tensione in Oriente, la Corea del Nord lancia due missili nel Pacifico. Continuano le provocazioni da parte di Pyongyang, i Nordcoreani hanno esploso due missili balistici al largo delle proprie coste orientali. Lo riporta il governo di Seul che si è detto preoccupato e infastidito dalle continue operazioni militari messe in atto dal leader Kim Jong-un. Proprio la sorella del dittatore nordcoreano, Kim Yo-Jong, ha avvertito che l'Oceano Pacifico potrebbe diventare un “poligono di tiro”, mettendo in guardia contro l'aumento della presenza di risorse strategiche statunitensi nella porzione sudcoreana. Dal canto suo, Il capo del partito People Power al governo in Corea del Sud, Chung Jin-suk, ha dichiarato che le sconsiderate azioni della Corea ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alta tensione in Oriente, la Corea del Nord lancia duenel. Continuano le provocazioni da parte di Pyongyang, i Nordcoreani hanno esploso duebalistici al largo delle proprie coste orientali. Lo riporta il governo di Seul che si è detto preoccupato e infastidito dalle continue operazioni militari messe in atto dal leader Kim-un. Proprio ladel dittatore nordcoreano, Kim Yo-, ha avvertito che l'Oceanopotrebbe diventare un “poligono di”, mettendo in guardia contro l'aumento della presenza di risorse strategiche statunitensi nella porzione sudcoreana. Dal canto suo, Il capo del partito People Power al governo in Corea del Sud, Chung Jin-suk, ha dichiarato che le sconsiderate azioni della Corea ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Nuovi missili nel #Pacifico, la sorella di #Kim Jong-un: 'Diventerà un tiro a segno' #20febbraio #iltempoquotidiano… - RenzoCianchetti : RT @mendeiev: Oggi sposi. Nella lista dei nuovi sposini ce la libertà di scelta:missili, carri armati, mortai,aerei F35, non accettano asse… - _My__Name____ : 20/02/2023 La Corea del Nord lancia altri missili e minacce Nuovi test balistici. 'Pacifico poligono di tiro per colpa Usa'. - mendeiev : Oggi sposi. Nella lista dei nuovi sposini ce la libertà di scelta:missili, carri armati, mortai,aerei F35, non acce… - larenait : Nuovi test balistici capaci di «un attacco nucleare tattico» -