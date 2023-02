Nuove scosse di terremoto in Siria e Turchia, crollano altri palazzi durante i soccorsi (Di lunedì 20 febbraio 2023) La terra torna a tremare in Turchia, nella zona al confine con la Siria già stravolta dal sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha causato almeno 47mila vittime: due Nuove scosse di terremoto – di magnitudo 6.4 e 5.8 – hanno colpito i due Paesi che sono ancora alle prese con le operazioni di recupero delle vittime. I nuovi episodi hanno causato il crollo di nuovi edifici che avevano resistito al sisma di inizio mese. Secondo quanto fatto sapere dal prefetto di Hatay Rahmi Dogan sono in corso diverse evacuazioni. L’agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad ha chiesto alle persone di allontanarsi dagli edifici danneggiati e di non sostare nelle zone costiere per timore che ci possa essere un innalzamento del livello del mare. (articolo in aggiornamento) Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) La terra torna a tremare in, nella zona al confine con lagià stravolta dal sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha causato almeno 47mila vittime: duedi– di magnitudo 6.4 e 5.8 – hanno colpito i due Paesi che sono ancora alle prese con le operazioni di recupero delle vittime. I nuovi episodi hanno causato il crollo di nuovi edifici che avevano resistito al sisma di inizio mese. Secondo quanto fatto sapere dal prefetto di Hatay Rahmi Dogan sono in corso diverse evacuazioni. L’agenzia turca per i disastri e le emergenze Afad ha chiesto alle persone di allontanarsi dagli edifici danneggiati e di non sostare nelle zone costiere per timore che ci possa essere un innalzamento del livello del mare. (articolo in aggiornamento)

