Nuove medicine, Big Pharma spende più in marketing e pubblicità che in ricerca (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo studio del "British medical journal". In venti anni sono 2.200 i miliardi finiti in promozione. E solo 1.400 nei laboratori. Il prezzo altissimo dei farmaci di ultima generazione non giustificato dai costi per il loro sviluppo. E le case farmaceutiche investono per ricomprare... Leggi su repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lo studio del "British medical journal". In venti anni sono 2.200 i miliardi finiti in promozione. E solo 1.400 nei laboratori. Il prezzo altissimo dei farmaci di ultima generazione non giustificato dai costi per il loro sviluppo. E le case farmaceutiche investono per ricomprare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @repubblica: Nuove medicine, Big Pharma spende più in marketing e pubblicità che in ricerca [di Michele Bocci] - RedazioneLaNews : Nuove medicine, Big Pharma spende più in marketing e pubblicità che in ricerca - repubblica : Nuove medicine, Big Pharma spende più in marketing e pubblicità che in ricerca [di Michele Bocci] - bizcommunityit : Nuove medicine, Big Pharma spende più in marketing e pubblicità che in ricerca #marketing - bizcommunityit : Nuove medicine, big pharma spende più in marketing e pubblicità che in ricerca #marketing -