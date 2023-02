Nuove forti scosse di terremoto al confine Turchia - Siria: crolli | Il governatore Hatay: "Persone sotto le macerie" (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il primo terremoto si è verificato intorno alle 20:04 (ora locale) nella zona di Samandakh , a circa 20 chilometri dal confine con la provincia Siriana di Latakia, provocando il crollo di diversi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il primosi è verificato intorno alle 20:04 (ora locale) nella zona di Samandakh , a circa 20 chilometri dalcon la provinciana di Latakia, provocando il crollo di diversi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gherbitz : @BrunoIncazzato Ho sentito che ci sono state nuove scosse forti... Speriamo bene. ? - salvatorelacop1 : Nuove forti scosse di terremoto in Turchia. Ma la priorità è la guerra. - FrancoScarsell2 : Ancora tanta paura,questa sera,per le nuove forti scosse di terremoto nei territori al confine tra Turchia e Siria.… - DjGiuliaRegain : A volte i Maestri ed Amori che incontri sono quelli che mai ti aspetteresti ??????? Sinceri, forti e belli in nuove co… - DjGiuliaRegain : A volte i Maestri ed Amori che incontri sono quelli che mai ti aspetteresti ??????? Sinceri, forti e belli in nuove co… -