Nuova scossa terremoto magnitudo 6,4 nel sud della Turchia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un nuovo sisma di magnitudo 6,4 sulla scala Richter ha colpito la Turchia meridionale, due settimane dopo un precedente terremoto che ha ucciso più di 44mila persone nel Paese e in Siria. Ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un nuovo sisma di6,4 sulla scala Richter ha colpito lameridionale, due settimane dopo un precedenteche ha ucciso più di 44mila persone nel Paese e in Siria. Ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA - Nuova forte scossa di magnitudo 6.3 in Turchia #terremoto - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: CROLLATO UN PONTE per effetto di una nuova scossa ad #Hatay Il sindaco dice che in alcuni distretti ci s… - repubblica : Turchia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.4: in Siria edifici crollati e feriti - puntomagazine : Nuova scossa di terremoto tra Turchia e Siria. Questa volta in mare e a 34 chilometri di profondità 6.3 la magnitud… - isladecoco7 : RT @BugieAllaRovesc: La Turchia oggi ha detto che non aderirà alle sanzioni contro la russia... In Turchia poco fa c'è stata una nuova scos… -