Nuova scossa di terremoto tra Turchia e Siria: magnitudo 6.3 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuova scossa di terremoto tra Turchia e Siria. Questa volta in mare e 34 chilometri di profondità 6.3 la magnitudo Una Nuova scossa di terremoto tra Turchia e Siria di magnituto 6.3. I sismografi dell’INVG la segnalano in mare a 34 chilometri di profondità. La scossa di terremoto è avvenuta alle 19:04 ora Turca, quando in Italia erano le 18:04. Si tratta di una potente scossa dopo quella del 6 febbraio che ha prodotto oltre 45mila vittime. Ad essere colpita la provincia di Hatay lo dichiara l’agenzia turca Anadolu. Le autorità sono preoccupate per un innazalmento del livello del mare. Questo l’ultimo aggiornamento delle 21:59 ora turca ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)ditra. Questa volta in mare e 34 chilometri di profondità 6.3 laUnaditradi magnituto 6.3. I sismografi dell’INVG la segnalano in mare a 34 chilometri di profondità. Ladiè avvenuta alle 19:04 ora Turca, quando in Italia erano le 18:04. Si tratta di una potentedopo quella del 6 febbraio che ha prodotto oltre 45mila vittime. Ad essere colpita la provincia di Hatay lo dichiara l’agenzia turca Anadolu. Le autorità sono preoccupate per un innazalmento del livello del mare. Questo l’ultimo aggiornamento delle 21:59 ora turca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ?? ULTIM'ORA - Nuova forte scossa di magnitudo 6.3 in Turchia #terremoto - MarianoGiustino : ULTIM'ORA: CROLLATO UN PONTE per effetto di una nuova scossa ad #Hatay Il sindaco dice che in alcuni distretti ci s… - repubblica : Turchia, nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.4: in Siria edifici crollati e feriti - herisson13 : Povera gente, stanno vivendo l’inferno. Nuova scossa al 6,4. - petra35mm : RT @puntomagazine: Nuova scossa di terremoto tra Turchia e Siria. Questa volta in mare e a 34 chilometri di profondità 6.3 la magnitudo - #… -