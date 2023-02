Nuova scossa di terremoto in Turchia e Siria | video (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuova violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.1 è stata registrata tra Turchia e Siria, nelle stesse aree già colpite dal sisma di due settimane fa che ha fatto decine di migliaia di vittime.Diverse abitazioni e case rimaste in bilico sono crollate e si temono nuovi morti anche tra i soccorritori al lavoro. Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023)violentadidi magnitudo 6.1 è stata registrata tra, nelle stesse aree già colpite dal sisma di due settimane fa che ha fatto decine di migliaia di vittime.Diverse abitazioni e case rimaste in bilico sono crollate e si temono nuovi morti anche tra i soccorritori al lavoro.

