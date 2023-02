Nuova scossa di magnitudo 6.4 in Turchia (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di magnitudo 6,4 è stata registrata nella provincia di Hatay, nel sud della Turchia, già colpita dal terremoto devastante dello scorso 6 febbraio. Secondo le prime notizie riferite dai media locali, ci sarebbero nuovi crolli e anche dei feriti.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Unadi6,4 è stata registrata nella provincia di Hatay, nel sud della, già colpita dal terremoto devastante dello scorso 6 febbraio. Secondo le prime notizie riferite dai media locali, ci sarebbero nuovi crolli e anche dei feriti.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

