Nuova opportunità per Patrick Dempsey? I dettagli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Patrick Dempsey è un attore amatissimo dal grande pubblico. Ha alle spalle una carriera ricca di successi. Nonostante le sue numerose apparizioni, gli spettatori continuano a ricordarlo soprattutto per la sua performance in Grey's Anatomy. Nelle ultime ore, l'attenzione si è spostata su un ruolo inaspettato. L'uomo potrebbe comparire nel nuovo film di Eli Roth, intitolato Thanksgiving. Si tratta di un horror ambientato durante la festa del Ringraziamento. Al momento, i dettagli sono ancora molto pochi, però, sembra che le trattative siano già in corso. Sicuramente, la sua presenza potrebbe regalare grandi sorprese. È importante specificare che la sceneggiatura della pellicola è nata ben 12 anni fa. L'idea originale non era quella di dare vita a un adattamento cinematografico, ma l'interessamento da parte di Spyglass Media Group ha ...

