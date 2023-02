Nuoto | Marco De Tullio | “Punto al record italiano nei 200 sl e ad un tempo da medaglia nei 400 Vorrei provare gli 800”

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La voglia di continuare a migliorarsi e di lavorare per un grande obiettivo.Deha ben in mente la strada da percorrere in questi due anni che portano alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore pugliese è il faro della squadra azzurra soprattutto nei 400 stile libero, dove ha accarezzato anche il sogno di conquistare unamondiale, che è il prossimo obiettivo. Deè stato ospite di Enrico Spada ed Aglaia Pezzato nel programma Swim 2U, che va in onda sul canale Youtube di OA Sport, dove ha raccontato un ultimo anno molto intenso, partendo anche da alcuni cambiamenti dentro e fuori la vasca: “Principalmente è cambiata la mia mentalità e l’approccio alle gare. Ho fatto un determinato tipo di percorso, sono in un gruppo in cui mi trovo bene. Tutto questo aiuta e i risultati si vedono. Mi manca ...