Notebook in offerta sotto i 300€

Leggi su pantareinews

(Di lunedì 20 febbraio 2023)incon sconti fino al 40% che abbassa il prezzo fino a 140€ in meno portando i portatiliper Chromebook e laptop con Windows 11. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Dash Cam e videocamera per retromarcia ininda prendere al volo Acquista su Amazon HP – PC Chromebook 14a-na0001sl, Intel Celeron N4020, 4GB RAM LPDDR4, eMMC da 64GB, Display da 14? FHD, IPS, Antiriflesso, Scheda grafica Intel UHD 600, Wi-Fi, Webcam HD, ChromeOS, Argento Prezzo scontato del 40%: 209€ invece di 349,99€ Acquista su Amazon HP – PC 15s-fq0008sl ...