"Non solo Sanremo, la Rai è ancora servizio pubblico?": dibattito al Cis giovedì 23, ospite Aragozzini (Di lunedì 20 febbraio 2023) giovedì 23 febbraio alle ore 18 si svolgerà il dibattito: "Non solo Sanremo, la RAI è ancora servizio pubblico?". Si terrà presso la sala convegni del Centro iniziative sociali di Domenico Gramazio in viale Etruria 79 a Roma. Un tema quantomai denso di spunti dopo le polemiche che hanno travolto il Festival. Per questo particolarmente atteso sarà l'intervento di Adriano Aragozzini, già patron della kermesse nelle edizioni dal 1989 al 1991. Tra gli interventi, oltre al padrone di casa e ideatore del dibattito, Domenico Gramazio, interverranno Alessandra Necci, Francesco Puglisi, Enrico Salvatori, Giuseppe Sanzotta, direttore del Borghese. Modererà la tavola rotonda Filippo Pepe.

