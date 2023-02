"Non ho più il busto del duce. Il vaffa di Silvio? Era Per Meloni". La Russa a tutto campo (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - 'Una giornata particolare' di Scola? "Un brutto film". Un figlio gay? "Accetterei con dispiacere". È un Ignazio La Russa a tutto campo quello intervistato nella puntata di 'Belve' in onda domani sera su Rai2. Il presidente del Senato, con la consueta verve, affronta un ampio ventaglio di temi nella trasmissione condotta da Francesca Fagnani, dalle frizioni nella maggioranza al livello estetico delle donne del centrodestra ("diminuito, ma è aumentata la qualità"), laddove quelle di sinistra "non le guardo" "Nessuno mi ha chiamato 'la rissa'. Anzi, mi chiamavano 'il pompiere'. Democristiano? Perché no... Tutti cambiamo. Si attenuano alcuni aspetti del carattere", spiega La Russa, affermando di non credere di "aver fatto qualcosa che devo perdonarmi, almeno in quegli anni di piombo". "Considerato che sul fascismo ... Leggi su agi (Di lunedì 20 febbraio 2023) AGI - 'Una giornata particolare' di Scola? "Un brutto film". Un figlio gay? "Accetterei con dispiacere". È un Ignazio Laquello intervistato nella puntata di 'Belve' in onda domani sera su Rai2. Il presidente del Senato, con la consueta verve, affronta un ampio ventaglio di temi nella trasmissione condotta da Francesca Fagnani, dalle frizioni nella maggioranza al livello estetico delle donne del centrodestra ("diminuito, ma è aumentata la qualità"), laddove quelle di sinistra "non le guardo" "Nessuno mi ha chiamato 'la rissa'. Anzi, mi chiamavano 'il pompiere'. Democristiano? Perché no... Tutti cambiamo. Si attenuano alcuni aspetti del carattere", spiega La, affermando di non credere di "aver fatto qualcosa che devo perdonarmi, almeno in quegli anni di piombo". "Considerato che sul fascismo ...

