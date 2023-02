“Non è l’Arena” | gli audio privati di Matteo Messina Denaro

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 febbraio 2023) News tv. . Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese: sono questi gli ingredienti della trasmissione di La 7 Non ècondotta da Massimo Giletti. Nel corso dell’ultima puntata si è parlato ancora una volta di, il boss catturato il 16 gennaio 2023 dopo ben trent’anni di latitanza. Nel corso della puntata sono stati mandati in onda dei messaggi del boss, trovati dagli inquirenti sul suo telefono, che hanno lasciato tutti quanti senza parole.Leggi anche –> Morto Francesco Geraci, ex braccio destro di“Non è”, glichoc di ...