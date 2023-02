“Non è giusto quello che fate”. GF Vip 7, le lacrime della vippona e l’appello a Signorini (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, la vippona scoppia a piangere nella Casa e da fuori una big attacca la produzione e Alfonso Signorini. Conseguenze ci saranno stasera quando, è probabile, il conduttore farà luce sulla questione. Su questa, e su altre a cominciare dal caso scoppiato intorno a Oriana Marzoli che ha minacciato di denunciare Martina Nasoni. Per chi non avesse seguito tutto è successo ieri quando Martina ha chiamato ‘put**’ Oriana. Oriana che si è confessata con Milena Miconi dicendo di non essere mai stata una poco di buono e di non averne mai avuto il bisogno, tutti gli uomini che ha frequentato lo ha fatto solamente perché spinta da un’attrazione reciproca. A tal proposito la concorrente ha minacciato di voler agire per vie legali nei confronti di Martina: “Voglio le scuse e anche denunciarla”. Leggi anche: “Hey, ma quello è il papà di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) GF Vip 7, lascoppia a piangere nella Casa e da fuori una big attacca la produzione e Alfonso. Conseguenze ci saranno stasera quando, è probabile, il conduttore farà luce sulla questione. Su questa, e su altre a cominciare dal caso scoppiato intorno a Oriana Marzoli che ha minacciato di denunciare Martina Nasoni. Per chi non avesse seguito tutto è successo ieri quando Martina ha chiamato ‘put**’ Oriana. Oriana che si è confessata con Milena Miconi dicendo di non essere mai stata una poco di buono e di non averne mai avuto il bisogno, tutti gli uomini che ha frequentato lo ha fatto solamente perché spinta da un’attrazione reciproca. A tal proposito la concorrente ha minacciato di voler agire per vie legali nei confronti di Martina: “Voglio le scuse e anche denunciarla”. Leggi anche: “Hey, maè il papà di ...

