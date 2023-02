Nome bomba verso l’Isola dei Famosi 2023, spuntano le prime due concorrenti ufficiali ed una coppia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si arricchisce di nuovi naufraghi il cast di concorrenti della 17esima edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Dopo il Nome di Pamela Camassa, in Honduras potrebbe sbarcare anche Cristina Scuccia (e non solo). Grazie a TVBlog, emergono nuove croccanti indiscrezioni. Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2023: spunta un Nome bomba Siamo in grado di svelarvi poi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si arricchisce di nuovi naufraghi il cast didella 17esima edizione deldei. Dopo ildi Pamela Camassa, in Honduras potrebbe sbarcare anche Cristina Scuccia (e non solo). Grazie a TVBlog, emergono nuove croccanti indiscrezioni. NuoviIsola dei: spunta unSiamo in grado di svelarvi poi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Nome bomba verso l’Isola dei Famosi 2023, spuntano le prime due concorrenti ufficiali ed una coppia - IlMagodiIos : @CottarelliCPI Se avesse un minimo di onestà intellettuale, ricorderebbe il nome e il cognome del titolare del… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS Bomba Zar - Wikipediahttps://it.wikipedia.org › wiki › Bomba_Zar La bomba, il cui nome in codice er… - Bomba2H : @negrialbe Non trova che il nome del suo account sia razzista? Meglio Bomba, in sintonia con la Nato. - 0071959m : @mariamacina Così parlò Macina detta la BOMBA. povero essere che presta il suo nome a uno incapace di intende… -