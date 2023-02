No | non si è staccato un pezzo di sole

Leggi su butac

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Gli ultimi giorni hanno visto alcuni giornali, tra cui il nostro Corriere della Sera, parlare di come undelsi sia, e di quanto gli scienziati e gli astronomi siano sbalorditi. L’articolo del Corriere parla di un enorme filamento di plasma che si èdalla superficie delil 2 febbraio scorso e di come il fenomeno sia stato ripreso dal telescopio James Webb della NASA e condiviso su Twitter da Tamitha Skov, meteorologa spaziale, spiegando che tale fenomeno non era mai stato documentato prima. Se davvero si fosseundalne avrebbero parlato tutti i giornali e i telegiornali, e invece la notizia ha avuto una copertura relativamente bassa e un’attenzione mediatica non adeguata all’entità della notizia ...