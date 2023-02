No! La NASA non ha modificato una foto irlandese spacciandola per scattata su Marte (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcuni utenti su Facebook stanno rilanciando una vecchia bufala basata sull’accostamento fotografico tra una collina in Irlanda e una formazione montuosa immortalata su Marte (per esempio qui, qui, qui e qui). Si insinua quindi che sul Pianeta rosso non sia mai giunta alcuna sonda automatica, perché le riprese sarebbero state svolte in un set terrestre. Tale illusione è tanto più forte quanto la scarsa risoluzione delle immagini postate. Per chi ha fretta: No, una collina irlandese non è stata usata come set per inscenare le missioni delle sonde robotiche su Marte. L’accostamento fotografico è tratto da un video palesemente satirico risalente a diversi anni fa. Analisi Buona parte delle condivisioni recano la medesima didascalia: Strane probabilità che “Marte” ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) Alcuni utenti su Facebook stanno rilanciando una vecchia bufala basata sull’accostamentografico tra una collina in Irlanda e una formazione montuosa immortalata su(per esempio qui, qui, qui e qui). Si insinua quindi che sul Pianeta rosso non sia mai giunta alcuna sonda automatica, perché le riprese sarebbero state svolte in un set terrestre. Tale illusione è tanto più forte quanto la scarsa risoluzione delle immagini postate. Per chi ha fretta: No, una collinanon è stata usata come set per inscenare le missioni delle sonde robotiche su. L’accostamentografico è tratto da un video palesemente satirico risalente a diversi anni fa. Analisi Buona parte delle condivisioni recano la medesima didascalia: Strane probabilità che “” ...

