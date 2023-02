Nissan X-Trail “Best Large Suv” al Women’s World Car of the Year (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nissan X-Trail ottiene il prestigioso riconoscimento di Best Large SUV al Women’s World Car of the Year (WWCOTY) 2023. Il WWCOTY, giunto alla tredicesima edizione, è l’unico concorso internazionale la cui giuria è composta esclusivamente da donne giornaliste del settore automobilistico. Nissan X-Trail si è distinto fra i concorrenti in lizza per spaziosità, prestazioni, piacere di guida e per il suo innovativo propulsore elettrificato e-Power. “Siamo lieti che la giuria del Women’s World Car of the Year abbia premiato X-Trail, uno dei veicoli Nissan di maggior successo a livello globale. Con oltre 20 anni di storia, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –X-ottiene il prestigioso riconoscimento diSUV alCar of the(WWCOTY) 2023. Il WWCOTY, giunto alla tredicesima edizione, è l’unico concorso internazionale la cui giuria è composta esclusivamente da donne giornaliste del settore automobilistico.X-si è distinto fra i concorrenti in lizza per spaziosità, prestazioni, piacere di guida e per il suo innovativo propulsore elettrificato e-Power. “Siamo lieti che la giuria delCar of theabbia premiato X-, uno dei veicolidi maggior successo a livello globale. Con oltre 20 anni di storia, ...

