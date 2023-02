Ninjala raggiunge 10 milioni di download

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 20 febbraio 2023) GungHo Online Entertainment (GOE) ha annunciato oggi che il picchiaduro d’azione a base di gommaha raggiunto i 10di. Che tu sia un ninja veterano o un potenziale studente della WNA Academy, ora è il momento migliore per unirti al divertimento delle bolle, con bonus di accesso e un torneo commemorativo per celebrare questo importante traguardo. GOE ha anche annunciato la prossima collaborazione in arrivo durante la stagione 12 con l’acclamato anime e fenomeno globale Attack on Titan. Dalla sua uscita nel giugno del 2020,ha conquistato giocatori di tutto il mondo con il suo gameplay dinamico e il colorato cast di personaggi. Arrivato alla sua dodicesima stagione, il gioco continua a offrire alla sua comunità in continua crescita tonnellate di tipi di armi, carte Shinobi, oltre una ...