Niederkofler chiude il suo St Hubertus

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Arriva a pranzo la notizia di un’altra chiusura eccellente, dopo il Noma di Copenhagen un altro grandissimo ristorante decide dire e di ripensarsi. È l’insegna che ha fatto della cucina di montagna e della sostenibilità un mantra: Norbertè un riferimento assoluto su questi temi e ha de sempre lavorato perché fossero un patrimonio enogastronomico tangibile, oltre che grandi valori a cui appellarsi. Ma evidentemente mancava la sostenibilità più importante per una attività di questo tipo: quella economica, che lo ricordiamo allo sfinimento, è la prima a cui appellarsi. Che si raggiunge in molti modi, non necessariamente con i conti del ristorante stellato in ordine. Non era questo il caso, evidentemente, avendo il ristorante alpino un sostegno notevole dall’hotel di cui faceva parte. Ma quando la funzionalità economica scompare è ...