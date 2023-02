Nidi comunali Roma, Grassadonia: “Da oggi anche le famiglie Arcobaleno nel modulo online per l’iscrizione” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Da oggi nel modulo per l’iscrizione online ai Nidi comunali, anche le famiglie omogenitoriali potranno di indicare la corretta composizione del proprio nucleo familiare, così come riconosciuto da un atto ufficiale. Un grazie di cuore all’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, per aver dato seguito alla richiesta dell’Associazione famiglie Arcobaleno di adeguare la modulistica scolastica alla realtà delle tante famiglie che vivono nella nostra città. Una richiesta avanzata da molti anni che trova finalmente risposta. anche due mamme o due papà, potranno infatti essere inseriti all’atto dell’iscrizione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Danelperaileomogenitoriali potranno di indicare la corretta composizione del proprio nucleo familiare, così come riconosciuto da un atto ufficiale. Un grazie di cuore all’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro diCapitale, Claudia Pratelli, per aver dato seguito alla richiesta dell’Associazionedi adeguare la modulistica scolastica alla realtà delle tanteche vivono nella nostra città. Una richiesta avanzata da molti anni che trova finalmente risposta.due mamme o due papà, potranno infatti essere inseriti all’atto del...

