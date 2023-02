Nicole Murgia, chi è l’ex marito Andrea Bertolacci: età, carriera, figli, foto e Instagram (Di lunedì 20 febbraio 2023) È un centrocampista che ha vestito le maglie del Lecce, del Genoa, del Milan, della Sampdoria, del fatih, del Karagumruk e del Katserisport. Si tratta di Andrea Bertolacci , ormai ex marito di Nicole Murgia, ha 31 anni e ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovani della Roma, città nella quale è nato e dove ha conosciuto la sua futura moglie quando erano ancora bambini. Ma conosciamolo meglio, scopriamo qualcosa su di lui. Chi è il marito di Nicole Murgia Andrea Bertolacci? Alessandro Murgia è nato a Roma l’11 gennaio del 1991, ha quindi 31 anni ed è del segno del Leone. Inizia presto la sua carriera come calciatore, nelle giovanili della Roma e già nel 2010 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) È un centrocampista che ha vestito le maglie del Lecce, del Genoa, del Milan, della Sampdoria, del fatih, del Karagumruk e del Katserisport. Si tratta di, ormai exdi, ha 31 anni e ha iniziato la suacalcistica nelle giovani della Roma, città nella quale è nato e dove ha conosciuto la sua futura moglie quando erano ancora bambini. Ma conosciamolo meglio, scopriamo qualcosa su di lui. Chi è ildi? Alessandroè nato a Roma l’11 gennaio del 1991, ha quindi 31 anni ed è del segno del Leone. Inizia presto la suacome calciatore, nelle giovanili della Roma e già nel 2010 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gina35415084 : RT @Martyfrongillo: @theblondes4 non saluti una persona perché ti sta sulle palle quella che le sta affianco… lo fa nicole murgia, 30 anni,… - toffano88 : RT @pallanteceleste: Sono Edoardo Tavassi e non parlo di Antonella da venti minuti. Sono Luca Onestini e non parlo di Antonella da quindic… - gieffinaa : RT @archjvio: nicole murgia tuffo in piscina make it dip nicki minaj fancam gfvip - alessiamald : RT @pallanteceleste: Sono Edoardo Tavassi e non parlo di Antonella da venti minuti. Sono Luca Onestini e non parlo di Antonella da quindic… - RosyNina75 : RT @DolceSanem: Murgia:'Vogliono la trasparenza e stanno con una persona che si prende gli appunti su tutto quello che succede?' Onestini:'… -