Neymar | infortunio shock alla caviglia | fuori in barella

Bruttoper. Nel corso di Psg - Lille, il brasiliano ha messo male la caviglia destra in seguito a un contrasto di gioco ed è uscito ...Le prime pagine di Mundo Deportivo e L'Equipe di lunedì 20 febbraio - Calciomercato.itIn Francia, invece, rischia grosso il Psg, che va sotto in casa 3 - 2 con il Lille e perdeper. ...

Durante il match di Ligue 1 tra la capolista e il Lille succede di tutto: magia di Mbappè, infortunio shock di Neymar e la punizione di Messi ma non solo ...Non é certamente un momento facile per Neymar. Il fuoriclasse brasiliano ieri ha rimediato un brutto infortunio nella sfida del Paris Saint Germain contro il Lille, vinta dai parigini per 4-3 al ...