New Era: arriva la collezione dedicata all'NBA (Di lunedì 20 febbraio 2023) New Era lancia una nuova collezione di capi di abbigliamento e cappellini dedicata all'NBA New Era inaugura la stagione primaverile con un ingresso audace: il pack di capi di abbigliamento e cappellini NBA. La collezione dedicata a Chicago Bulls, LA Lakers e Brooklyn Nets, New Era porta loghi e stampe grafiche a bordo campo. La nuova proposta include cappelli bucket e cappellini 9FIFTY regolabili e 9FORTY con visiera curva. I loghi di tutte e tre le squadre catturano l'attenzione: il logo dei Lakers spicca sul modello 9FIFTY, quello dei Nets sul modello bucket e quello dei Bulls sul modello 9FORTY. Ogni logo è oversize e nella tipica livrea dei team, con in più un effetto vernice splatter in un colore a contrasto. Tra le proposte di abbigliamento troviamo invece t-shirt, capi per il tempo libero e una ...

