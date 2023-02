Netflix ha eliminato una funzione | ecco quale

Leggi su screenworld

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo aver attutato il blocco della condivisione delle password,ha deciso di eliminare una. Come riporta il Wall Street Journal, il colosso di streaming ha rimosso il pulsante “Sorprendimi“, ovvero quellache riproduceva casualmente un contenuto, facilitando così gli utenti a scoprire film e serie tv. Il WSJ riporta che laè stata eliminata a causa dello scarso utilizzo da parte degli abbonati. “Continueremo a esplorare altri modi per offrire ai membri più opzioni e modi per scoprire i contenuti che vogliono guardare“, ha dichiarato un portavoce dial Wall Street Journal. Laera stata introdotta dal colosso di streaming nell’aprile 2021, in piena pandemia da COVID-19. “Sorprendimi” aveva il compito di selezionare un contenuto – film ...