Nemo propheta in patria

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) È burbero quel tanto che basta a farne un personaggio simpatico, Graziano Prà, classe 1957 e grinta da vendere. «Quando imbottiglio una nuova annata, faccio un’unica prova. Prendo un branzino e lo cuocio al forno. Vado in cantina, prendo una bottiglia e la stappo a tavola. Se è una buona annata, lo capisci subito così». E quella che ha appena imbottigliato sembra proprio che lo sia, e ha superato la “prova branzino” di questo signore del vino Soave, che da più di quarant’anni ha preso in mano i vigneti del padre e insieme a uno dei fratelli ne ha fatto un esempio per tutti coloro che pensavano che questa zona della provincia di Verona non potesse dar vita a grandi vini longevi. Sentirlo raccontare la sua avventura è un bellissimo modo per capire quanto la determinazione, i giusti incontri ma anche la caparbietà e la cocciutaggine possano fare la differenza, quando si ha a che fare con ...