Nella nuova puntata del reality show, riflettori puntati sulle conseguenze della festa di Carnvale, che ha visto Matteo e Oriana protagonisti di un duro scontro (Di lunedì 20 febbraio 2023) Trentacinquesimo appuntamento con Grande fratello vip 7. Stasera in diretta alle 21.45 circa, i vipponi tornano a fare capolino su Canale 5, insieme con il padrone di casa Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Al centro della nuova puntata, nomination, ma anche aggiornamenti sulle dinamiche che si sono create negli ultimi giorni all’interno della Casa di Cinecittà. I concorrenti in gara del “Grande fratello vip 2022” guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Trentacinquesimo appuntamento con Grande fratello vip 7. Stasera in diretta alle 21.45 circa, i vipponi tornano a fare capolino su Canale 5, insieme con il padrone di casa Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Al centro, nomination, ma anche aggiornamentidinamiche che si sono create negli ultimi giorni all’internoCasa di Cinecittà. I concorrenti in gara del “Grande fratello vip 2022” guarda le foto Leggi ...

