'Ndrangheta: riportato in Italia latitante Antonio Strangio (Di lunedì 20 febbraio 2023) E' stato riportato oggi in Italia dalla polizia indonesiana Antonio Strangio, il latitante di 'Ndrangheta fermato a Bali il 2 febbraio scorso. Viveva in Australia dal 2016 e ad incastrarlo rileva la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) E' statooggi indalla polizia indonesiana, ildi 'fermato a Bali il 2 febbraio scorso. Viveva in Australia dal 2016 e ad incastrarlo rileva la ...

