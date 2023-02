'Ndrangheta, riportato in Italia latitante Antonio Strangio: fermato a Bali (Di lunedì 20 febbraio 2023) E' stato riportato oggi in Italia dalla polizia indonesiana Antonio Strangio, il latitante di 'Ndrangheta fermato a Bali il 2 febbraio scorso. Viveva in Australia dal 2016. Ad incastrarlo, rileva la Polizia, "la voglia di farsi una vacanza al mare e la tranquillità di passare inosservato tra i tanti turisti". E' il quarantatreesimo criminale catturato nel mondo in meno di 3 anni grazie alla strategia promossa dal Dipartimento della Pubblica sicurezza Italiana insieme ad Interpol con il progetto I CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 febbraio 2023) E' statooggi indalla polizia indonesiana, ildi 'il 2 febbraio scorso. Viveva in Australia dal 2016. Ad incastrarlo, rileva la Polizia, "la voglia di farsi una vacanza al mare e la tranquillità di passare inosservato tra i tanti turisti". E' il quarantatreesimo criminale catturato nel mondo in meno di 3 anni grazie alla strategia promossa dal Dipartimento della Pubblica sicurezzana insieme ad Interpol con il progetto I CAN (Interpol Cooperation Against ').

